На Бонуччи претендуют четыре европейских гранда

На защитника "Милана" Ленардо Бонуччи претендуют сразу четыре европейских гранда, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, свои притязания на 31-летнего бека "россонери" обозначили ПСЖ, лондонский "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Бонуччи забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 51 матче за "Милан".

Напомним, новый владелец "Милана" намерен вложить круглую сумму в клуб. | soccernews.ru