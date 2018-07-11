На Бонуччи претендуют четыре европейских гранда

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На Бонуччи претендуют четыре европейских грандаНа защитника "Милана" Ленардо Бонуччи претендуют сразу четыре европейских гранда, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, свои притязания на 31-летнего бека "россонери" обозначили ПСЖ, лондонский "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Бонуччи забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 51 матче за "Милан".

Напомним, новый владелец "Милана" намерен вложить круглую сумму в клуб. | soccernews.ru

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