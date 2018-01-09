На Бонуччи претендуют два европейских топ-клуба

На защитника итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи претендуют сразу два европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Так, видеть в своих рядах 30-летнего бека "россонери" возжелали мадридский "Реал" и лондонский "Челси". Побороться за игрока, который может быть заявлен на весеннюю стадию Лиги Чемпионов, королевский клуб и "аристократы" будут готовы уже в текущее трансферное окно.

Напомним, "Милан" отказал "Торино" в трансфере "Торино". | soccernews.ru