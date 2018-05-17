На Бонуччи претендуют два клуба

Теги манчестер юнайтедлеонардо бонуччибавария мюнхенмилан

На Бонуччи претендуют два клубаНа защитника "Милана" Леонардо Бонуччи претендуют два европейских топ-клуба, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, видеть 31-летнего бека "россонери" в своих рядах желают "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". И "красные дьяволы", и чемпионы Германии желают воспользоваться возможными проблемами итальянского гранда с правилом финансового Fair Play, из-за чего тот может выставить лидера своей обороны на трансфер.

В нынешнем сезоне Бонуччи забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 50 матчах за "Милан".

Напомним, Жоржиньо сделал выбор между манчестерскими грандами. | soccernews.ru

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