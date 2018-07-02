На Бонуччи претендуют несколько европейских топ-клубов

На защитника "Милана" Леонардо Бонуччи претендуют сразу несколько европейских топ-клубов, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, в услугах 31-летнего бека заинтересованы сразу несколько грандов, среди которых называются ПСЖ и ряд потенциальных покупателей из АПЛ. Уже в ближайшее время агент игрока Алессандро Луччи намерен встретиться с руководством "россонери", чтобы обсудить возможный отъезд своего клиента из "Сан-Сиро".

Напомним, "Севилья" пытается приобрести форварда "Милана". | soccernews.ru