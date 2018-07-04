На Бонуччи претендуют три европейских топ-клуба

На защитника "Милана" Леонардо Бонуччи претендуют сразу три европейских топ-клуба, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, побороться за 31-летнего бека "россонери" готовы ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси".

В прошлом сезоне Бонуччи забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 51 матче за "Милан".

Напомним, "Милан" вступил в борьбу за экс-игрока "Арсенала". | soccernews.ru