На Бонуччи претендуют три европейских топ-клуба

Теги леонардо бонуччимиланчелсиманчестер юнайтедпсж

На Бонуччи претендуют три европейских топ-клубаНа ведущего защитника "Милана" Леонардо Бонуччи претендуют сразу три европейских топ-клуба, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, 31-летний бек "россонери" входит в сферу интересов ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Челси". При этом более высокие шансы на подписание итальянского ветерана имеют парижане.

Напомним, сам Бонуччи готов принять предложение ПСЖ. | soccernews.ru

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