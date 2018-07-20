На Бонуччи претендуют три европейских топ-клуба

На ведущего защитника "Милана" Леонардо Бонуччи претендуют сразу три европейских топ-клуба, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, 31-летний бек "россонери" входит в сферу интересов ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Челси". При этом более высокие шансы на подписание итальянского ветерана имеют парижане.

Напомним, сам Бонуччи готов принять предложение ПСЖ. | soccernews.ru