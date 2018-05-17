На Буффона претендуют два гранда АПЛ

Теги манчестер ситиювентусджанлуиджи буффонливерпуль

На Буффона претендуют два гранда АПЛНа голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона претендуют два гранда английской Премьер-Лиги, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, подписать контракт сроком на один год с 40-летним вратарем, который ближайшим летом станет свободным агентом, желают "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Причем шансы первого на это выглядят предпочтительнее.

В нынешнем сезоне Буффон пропустил 28 мячей в 33 матчах за "Ювентус".

Напомним, летом Буффон уже точно покинет "Ювентус". | soccernews.ru

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3 Тоттенхэм 37 74
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5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
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