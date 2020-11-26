На церемонии прощания с Марадоной присутствовал президент Аргентины
Президент Аргентины Альберто Фернандес прибыл на церемонию прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной. Об этом сообщает La Nacion.
По данным источника, политик прибыл в сопровождении первой леди страны Фабиола Яньес.
Сообщается, что во время того, как зашел президент, церемония была приостановлена. В это время в президентском дворце также находились родственники Марадоны.
Церемония проходит в президентском дворце в Буэнос-Айересе "Каса Росада".
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