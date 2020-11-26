На церемонии прощания с Марадоной присутствовал президент Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес прибыл на церемонию прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной. Об этом сообщает La Nacion.

По данным источника, политик прибыл в сопровождении первой леди страны Фабиола Яньес.

Сообщается, что во время того, как зашел президент, церемония была приостановлена. В это время в президентском дворце также находились родственники Марадоны.

Церемония проходит в президентском дворце в Буэнос-Айересе "Каса Росада".

Не пропустите: Шевченко попрощался с Диего Марадоной. | http://soccernews.ru