На "Челси" может быть наложен трансферный запрет

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На "Челси" может быть наложен трансферный запрет

"Челси" грозит трансферный запрет за нарушения при переходах молодых игроков, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, ФИФА ведет расследование 25 трансферов лондонского клуба. "Челси" подозревается в том, что совершал трансферы с нарушениями правил ФИФА.

Напомним, что ранее ФИФА уже наказывала трансферным запретом "Реал", "Барселону" и "Атлетико" за нарушения правил при переходах футболистов.

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