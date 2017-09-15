На Чемпионат Мира-2018 в Россию приедет 1 миллион туристов
Генеральный директор компании по въездному туризму ООО "Интурист" Леонид Мармер детально рассказал о том, сколько иностранных туристов посетят российские города во время ЧМ-2018.
"Если раньше называлась цифра до 2 миллионов, сейчас говорят об 1 миллионе иностранных прибытий при максимальном заполнении стадионов на период чемпионата мира.
К сожалению, в туристическом плане Кубок Конфедераций не выстрелил так, как это ожидалось. У нас научились делать спортивные мероприятия международного уровня, но пока мы не умеем притягивать болельщиков в туризм.
ЧМ-2018 пройдет в 11 городах, и важно, чтобы приехали не только болельщики, но и их семьи. Чтобы они посмотрели не только матчи, но и посмотрели российские города как туристы.
По опыту Кубка Конфедераций, гостиницы держали цены и блоки, ожидая всплеска. По факту около 40% иностранных болельщиков Кубка жили в частном секторе, бронируя через онлайн-сервисы бронирования.
Наша задача - предоставить возможность экскурсионных программ между днями матчей, обеспечить гостей турмаршрутами, логистикой", - отметил он. | http://soccernews.ru
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