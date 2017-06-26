На четырех новичков "Челси" планирует потратить 270 миллионов евро

Теги челсиалекс сандровирджил ван дейктьемуэ бакайокоромелу лукаку

На четырех новичков "Челси" планирует потратить 270 миллионов евроВ текущее летнее трансферное окно лондонский "Челси" намерен серьезно укрепить свой состав, информирует Daily Express.

По сведениям издания, "аристократы" за 70 млн евро уже практически подписали Алекса Сандро из туринского "Ювентуса". Еще же 200 млн евро чемпион Англии намерен потратить на Вирджила ван Дейка ("Саутгемптон"), Ромелу Лукаку ("Эвертон") и Тьемуэ Бакайоко ("Монако").

Напомним, "Челси" интересуется турецким форвардом Ундером. | soccernews.ru

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