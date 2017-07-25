На ЧМ-2018 будут раздавать бесплатные билеты

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что на мировом первенстве в России, которое проедет в 2018 году, будут раздавать бесплатные билеты для социально незащищенных слоев населения.

"Скорее всего, на ЧМ-2018 будет использоваться программа "Бесплатный билет". Нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность в живую посмотреть на звезд мирового футбола. Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, он полностью их прерогатива. Поэтому мы можем только рекомендовать что-то. При этом представители ФИФА остались вполне удовлетворены этой программой на Кубке Конфедераций", - сказал он.

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