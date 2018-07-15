На ЧМ-2018 была сыграна только одна нулевая ничья

На Чемпионате Мира-2018 была сыграна только одна нулевая ничья.

Ее в матче заключительного тура группового этапа раскатали будущие чемпионы мира сборная Франции и национальная команда Дании. Меньше матчей без голов за 64 последних года игралось только на мундиале-1954, когда во всех играх забивался минимум один мяч.

Напомним, вот так сборная Франции праздновала свою победу на ЧМ. | soccernews.ru