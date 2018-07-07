На ЧМ-2018 голкиперы совершили девять результативных ошибок

На Чемпионате Мира 2018 года голкиперы совершили девять результативных ошибок, сообщает Squawka.

В пятницу очередной вратарский ляп записал в свой пассив страж ворот сборной Уругвая Фернандо Муслера.

Ранее на текущем мундиале результативно ошибались Войцех Щесны (Польша), Мануэль Нойер (Германия), Вилли Кабальеро, Франко Армани (оба - Аргентина), Даниэл Субашич (Хорватия), Мохамед Аль-Овайс (Саудовская Аравия), Давид Де Хеа (Испания) и Эйдзи Кавасима (Япония).

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