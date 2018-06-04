На ЧМ-2018 не приедут четырнадцать действующих чемпионов мира
На Чемпионат Мира 2018 года, который вскоре пройдёт в России, не приедут четырнадцать действующих победителей мундиаля.
Сегодня главный тренер "Бундестим" Йоахим Лёв объявил итоговую заявку своей команды на мировое первенство, после чего окончательно стало понятно, кто из чемпионов 2014 года остался за бортом турнира.
Это вратари Рон-Роберт Цилер, Роман Вайденфеллер, защитники Бенедикт Хёведес, Эрик Дурм, Филипп Лам, Пер Мертезакер, Шкодран Мустафи, полузащитники Кевин Гросскройц, Бастиан Швайнштайгер, Кристоф Крамер, Марио Гётце, нападающие Андре Шюррле, Лукас Подольски и Мирослав Клозе.
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|0
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|2
|Россия
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|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
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|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
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|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
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|2
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|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
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|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0