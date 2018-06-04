На ЧМ-2018 не приедут четырнадцать действующих чемпионов мира

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На ЧМ-2018 не приедут четырнадцать действующих чемпионов мира

На Чемпионат Мира 2018 года, который вскоре пройдёт в России, не приедут четырнадцать действующих победителей мундиаля.

Сегодня главный тренер "Бундестим" Йоахим Лёв объявил итоговую заявку своей команды на мировое первенство, после чего окончательно стало понятно, кто из чемпионов 2014 года остался за бортом турнира.

Это вратари Рон-Роберт Цилер, Роман Вайденфеллер, защитники Бенедикт Хёведес, Эрик Дурм, Филипп Лам, Пер Мертезакер, Шкодран Мустафи, полузащитники Кевин Гросскройц, Бастиан Швайнштайгер, Кристоф Крамер, Марио Гётце, нападающие Андре Шюррле, Лукас Подольски и Мирослав Клозе

Не пропустите: Лёв назначил капитана сборной Германии на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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