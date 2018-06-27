На ЧМ-2018 сборная Германии забила только два мяча из своих 72-х ударов

На Чемпионате Мира в России сборная Германии продемонстрировала одну из худших реализаций созданных голевых шансов.

Так, подопечные Йоахима Лева забили на мундиале-2018 только два мяча. При этом игроки "манншафт" нанесли по воротам соперников 72 удара. Таким образом, немцы смогли воплотить в голы лишь 3% своих ударов. После Коста-Рики, которая пока не забивала еще на турнире, результат сборной Германии стал худшим на полях России.

Напомним, сборная Германии повторила свой антирекорд 80-летней давности. | soccernews.ru