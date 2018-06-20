На ЧМ-2018 впервые за 64 гола не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей в первых 20 матчах

Сборная Испании в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 победила Иран со счетом 1:0.

Благодаря этому, впервые с 1954 года в матчах мундиаля не произошло ни одной нулевой ничьей в первых 20 матчах турнира.

Стоит отметить, что на ЧМ-1954 команды вообще ни разу не сыграли 0:0 в 26 поединках.

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