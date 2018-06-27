На ЧМ-2018 забили голы все 32 команды



Сборная Коста-Рики прервала сухую серию на Чемпионате Мира-2018.

Костариканцы забили гол в матче третьего тура группового этапа против сборной Швейцарии (1:1, второй тайм).

Таким образом, на ЧМ-2018 каждая из 32 команд забила хотя бы один мяч.

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