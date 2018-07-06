На ЧМ-2018 зафиксирован первый допинг-скандал



Полузащитник "Ростова" и сборной Ирана Сеид Эззатоллахи не прошел допинг-тест, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По сведениям источника, в допинг-пробе футболиста обнаружено повышенное содержание вещества, которое способствует выработке тестостерона.

В данный момент по этому факту ведется расследование. Не исключено, что Эззатолахи принимал препарат из-за какого-то заболевания.

Напомним, что Эззатоллахи сыграл в в двух матчах ЧМ-2018.

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