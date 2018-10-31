На ЧМ-2022 могут сыграть 48 команд

1 Теги джанни инфантинокатар

На ЧМ-2022 могут сыграть 48 командПрезидент ФИФА Джанни Инфантино заявил о возможном увеличении количества команд-участниц первенства мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Число участников ЧМ могут увеличить до 48.

"Мы решили увеличить количество команд в финальных турнирах чемпионата мира с 32 до 48. Это произойдет в 2026 году. Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность. Если это возможно, почему бы и нет? Мы обсуждаем это с нашими друзьями из Катара и другими людьми из региона. Надеемся, что это может случится", - отметил он.  | soccernews.ru

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Комментарии
Алексей

а давайте сразу все сборные без квалификации на чм 2022 поедут.

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