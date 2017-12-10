На что способны "подводники"? "Вильярреал" принимает лидера Ла Лиги "Барселону"
"Вильярреал" – "Барселона"
Стадион: "Эстадио де ла Серамика" (Вильярреаль, Испания)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)
В центральном матче 15 тура Ла Лиги лидер чемпионата каталонская "Барселона" отправится в гости к "Вильярреалу". Соперник команды Эрнесто Вальверде находится в зоне УЕФА, но по причине ряда поражений в последних матчах, немного отстал от первой пятерки. В тоже время "блаугранас" являются хорошим раздражителем для "подводников", ведь "желтая субмарина" не побеждала каталонцев на протяжении 10 лет.
"Вильярреал" после 14 игровых дней занимает 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. В прошлое воскресенье подопечные Хавьера Кальехы проиграли на выезде "Леганесу" со счетом 1:3. И это притом, что гости превосходили соперника практически во всех компонентах, но это не помогло им избежать поражения. Примечательно то, что именно "подводники" открыли счет в счет, а все четыре мяча были забиты во втором тайме. Одна победа, две ничьи и два поражения – таковыми были результаты "желтой субмарины" в последних пяти турах Ла Лиги. Впрочем, на своем поле "Вильярреал" в текущем сезоне не так уж и плох, имея четыре победы в шести матчах при одном ничейном результате и одном поражении.
Отметим, что "подводники" продолжают свой путь в еврокубках. В минувший четверг подопечные Хавьера Кальехи принимали гостей из Израиля. В рамках шестого тура Лиги Европы "желтая субмарина" встречалась с "Маккаби" из Тель-Авива. Исход поединка оказался не в пользу испанской команды, гости одержали минимальную победу. Однако поражение никак не повлияло на положение "Вильярреал" в таблице, который досрочно вышел в 1/16 финала турнира.
Каталонцы на неделе также не имели повода для отдыха, ведь отыграли поединок в рамках Лиги Чемпионов. На "Камп Ноу" гостил лиссабонский "Спортинг", который только в случае своей победы и поражения "Ювентуса" мог продолжить выступления в турнире. Однако чуда не произошло – туринцы уверенно победили "Олимпиакос", а "Барселона" взяла верх над португальцами (2:0).
Клуб из столицы Каталонии уверенно лидирует в испанском чемпионате. На данный момент у "сине-гранатовых" 36 очков в активе и небольшой отрыв от второго места, на котором располагается "Валенсия". Впрочем, в последнее время в игре каталонцев наметился спад. "Барселона" теряла очки в тех матчах, в которых считалась фаворитом. К примеру, в прошлом туре к подопечным Вальверде приезжала "Сельта". Финальный свисток арбитра зафиксировал в этом противостоянии счет 2:2. Последний мяч был забит на 70-й минуте встречи. Именно он и спас "Сельту" от поражения. Из семи выездных матчей каталонцы выиграли пять. Еще две встречи завершились ничейным результатом.
Интересные факты противостояния "Вильярреала" и "Барселоны":
"Барселона" не проигрывает "Вильярреалу" с марта 2008 года
Беспроигрышная серия каталонцев длится 22 матча
"Подводники" проиграли три последних встречи из четырех
Ориентировочные составы на игру:
"Вильярреал": Асенхо – Гаспар, Гонсалес, Руис, Х.Коста, Тригерос, Эрнандес, Р.Сориано, Форнальс, Бакка, Бакамбю.
"Барселона": тер Штеген – Роберто, Пике, Вермален, Альба, Бускетс, Паулиньо, Ракитич, Гомеш, Месси, Л.Суарес.
Прогноз на матч "Вильярреал" – "Барселона":
Обе команды на неделе проводили свои игры в рамках еврокубков. Результаты оказались противоположными, однако это не помешало им успешно квалифицироваться в следующую стадию турниров. Хозяева поля демонстрируют нестабильную игру в последнее время. Плюс каталонцы не проигрывают "подводникам" на их поле с октября 2007 года. "Барселона" фаворит и на этот раз.
На победу каталонцев в среднем предлагается коэффициент – 1.53. На ничейный исход средний коэффициент равен 4.70 баллам. Успех же хозяев поля оценивается в 5.75 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|39
|2
|Валенсия
|15
|34
|3
|Атлетико Мадрид
|15
|33
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|15
|28
|6
|Вильярреал
|15
|21
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Леганес
|15
|20
|9
|Реал Сосьедад
|15
|19
|10
|Сельта Виго
|15
|18
|11
|Бетис
|15
|18
|12
|Эйбар
|15
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|15
|17
|14
|Жирона
|14
|17
|15
|Леванте
|15
|16
|16
|Эспаньол
|14
|16
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|15
|15
|18
|Алавес
|15
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|15
|10