На ЦСКА завели административное дело за нарушение на матче с "Динамо"
Пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова рассказала о том, что поступили материалы дела по поводу несоблюдения санитарных норм на стадионе "ВЭБ Арене" во время матча 11-го тура РПЛ ЦСКА - "Динамо" (3:1).
"В Савеловский районный суд г. Москвы поступил материал по делу об административном правонарушении по ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ в отношении АО "ПФК ЦСКА".
Согласно протоколу об административном правонарушении 18.10.2020 в ходе проведения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обследования стадиона АО ПФК ЦСКА установлено: отсутствие контроля по недопущению скопления болельщиков на трибунах во время матча с учетом социального дистанцирования; отсутствие контроля за применением частью болельщиков средств индивидуальной защиты во время матча", - цитирует Михайлова Sport24.
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