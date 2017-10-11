На Данило Перейру претендуют три европейских топ-клуба

На полузащитника "Порту" Данило Перейру претендуют сразу три европейских топ-клуба, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, следующим летом борьбу за 26-летнего хавбека поведут лондонский "Арсенал", "Манчестер Сити" и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Перейра забил 1 гол в 10 матчах за "Порту".

Напомним, Гризманн достиг предварительного соглашения о переходе в "Барселону". | soccernews.ru