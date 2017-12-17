На Давида Луиза претендует три топ-клуба

Теги челсидавид луизювентусреал мадридбавария мюнхенманчестер юнайтед

На Давида Луиза претендует три топ-клубаНа защитника лондонского "Челси" Давида Луиза претендует сразу четыре европейских топ-клуба, информирует le10sport.

Так, по сведениям издания, подписать 30-летнего бека "аристократов" в зимнее трансферное окно будут готовы "Манчестер Юнайтед", мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Луиз забил 2 мяча в 13 матчах за "Челси".

Напомним, зимой "Челси" выставит Давида Луиза на трансфер. | soccernews.ru

комментарии
Noa

Ну я так понял только 3 из 4х клубов вышеуказанных является ТОПом

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