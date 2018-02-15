На Дембеле появился претендент из АПЛ

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На Дембеле появился претендент из АПЛНа вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Так, 20-летним игроком "сине-гранатовых" заинтересовался лондонский "Арсенал", который будет готов побороться за него следующим летом, если он будет выставлен на трансфер. За француза "канониры" будут готовы заплатить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле сделал 3 результативные передачи в 9 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" может продлить контракт с Вермаленом. | soccernews.ru

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