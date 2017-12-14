На Деулофеу появился новый претендент из числа европейских топ-клубов

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На Деулофеу появился новый претендент из числа европейских топ-клубовНа вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу появился новый претендент, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, услугами 23-летнего футболиста заинтересовался миланский "Интер", который рассматривает вариант его подписания уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" получила первое предложение по Маскерано. | soccernews.ru

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