На Деулофеу появился новый претендент из числа европейских топ-клубов

На вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу появился новый претендент, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, услугами 23-летнего футболиста заинтересовался миланский "Интер", который рассматривает вариант его подписания уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" получила первое предложение по Маскерано. | soccernews.ru