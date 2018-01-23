На Деулофеу претендуют четыре итальянских топ-клуба

На вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу претендуют сразу четыре итальянских топ-клуба, информирует Football Italia.

Так, видеть в своих рядах 23-летнего игрока, оцененного "сине-гранатовыми" в 20 миллионов евро, желают "Интер", "Наполи", "Рома" и "Милан". Сам футболист желает вернуться в стан "россонери", за которых он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" больше не будет делать приобретений в январе. | soccernews.ru