На Деулофеу претендуют четыре итальянских топ-клуба

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На Деулофеу претендуют четыре итальянских топ-клубаНа вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу претендуют сразу четыре итальянских топ-клуба, информирует Football Italia.

Так, видеть в своих рядах 23-летнего игрока, оцененного "сине-гранатовыми" в 20 миллионов евро, желают "Интер", "Наполи", "Рома" и "Милан". Сам футболист желает вернуться в стан "россонери", за которых он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" больше не будет делать приобретений в январе. | soccernews.ru

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