На Деулофеу претендуют три итальянских топ-клуба

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На Деулофеу претендуют три итальянских топ-клубаНа вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу претендуют сразу три итальянских топ-клуба, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, побороться за 23-летнего футболиста "сине-гранатовых" в зимнее трансферное окно будут готовы "Наполи", "Интер" и "Милан".

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, зимой Вальверде хочет подписать минимум двух игроков. | soccernews.ru

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