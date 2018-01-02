На Деулофеу претендуют три итальянских топ-клуба

На вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу претендуют сразу три итальянских топ-клуба, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, побороться за 23-летнего футболиста "сине-гранатовых" в зимнее трансферное окно будут готовы "Наполи", "Интер" и "Милан".

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, зимой Вальверде хочет подписать минимум двух игроков. | soccernews.ru