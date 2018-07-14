На Ди Марию претендует еще один итальянский клуб

Теги интер миланпсжанхель ди мария

На Ди Марию претендует еще один итальянский клуб

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Fox Sports, в услугах аргентинца заинтересован "Интер". Отмечается, что ПСЖ готов расстаться с футболистом.

В минувшем сезоне Ди Мария провел 45 матчей, в которых отметился 21 голом и 10 ассистами.

Читайте также: Ди Мария получил предложение от "Наполи". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов