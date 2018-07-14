На Ди Марию претендует еще один итальянский клуб
Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Fox Sports, в услугах аргентинца заинтересован "Интер". Отмечается, что ПСЖ готов расстаться с футболистом.
В минувшем сезоне Ди Мария провел 45 матчей, в которых отметился 21 голом и 10 ассистами.
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