На Ди Марию претендует еще один итальянский клуб

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Fox Sports, в услугах аргентинца заинтересован "Интер". Отмечается, что ПСЖ готов расстаться с футболистом.

В минувшем сезоне Ди Мария провел 45 матчей, в которых отметился 21 голом и 10 ассистами.

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