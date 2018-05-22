На Дибалу появился претендент из АПЛ

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На Дибалу появился претендент из АПЛ
"Ливерпуль" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве возможной замены египтянину Мохамеду Салаху, которым интересуются "Реал" и "Барселона".

В этом сезоне 24-летний Дибала провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 7 голевых передач.

Не пропустите: Роналду хочет видеть Дибалу в "Реале". | http://soccernews.ru

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