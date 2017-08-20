На Диего Косту появился претендент из АПЛ

На форварда лондонского "Челси" Диего Косту появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, в услугах 28-летнего нападающего заинтересован "Эвертон". "Ириски" планируют взять испанского бомбардира в аренду на полгода, по истечению которого "аристократы" будут иметь возможность согласовать трансфер футболиста в мадридский "Атлетико".

Напомним, "Эвертон" интересуется Хименесом. | soccernews.ru