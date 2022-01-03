"На дне". Карпин оценил уровень российского футбола

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"На дне". Карпин оценил уровень российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил на тему уровня российского футбола.

Тренер поделился в инстаграме фотографией с отпуска в Египте, где он занимается подводным плаванием.

"Ищет на дне российский футбол", - написал один из пользователей в комментариях.

"Он там, даже искать не надо", - ответил Карпин.

52-летний Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством россияне вышли в стыковой раунд отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и в полуфинале сыграют со сборной Польши.

Не пропустите: Божович оценил работу Карпина в сборной России. | http://soccernews.ru
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