На дне Ла-Манша найден самолёт, на котором летел Эмилиано Сала

На дне пролива Ла-Манш найден самолёт, на котором летел новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала, сообщает Sky.

По информации источника, обломки воздушно судна удалось обнаружить недалеко от острова Гернси. При этом судьба футболиста и пилота Дэвида Эйбботсона по-прежнему остаётся неизвестной.

Родственников пропавших без вести оповестили о находке. Поиски продолжаются.

Напомним, что 28-летний Сала летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до трагедии за 17 миллионов евро.

Самолёт с аргентинским форвардом на борту исчез с радаров авиадиспетчеров 21 января. Эксперты считают, что его шансы выжить минимальны.

Не пропустите: Я был его поклонником: главный тренер "Кардиффа" ярко высказался о Сала. | http://soccernews.ru