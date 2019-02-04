На дне Ла-Манша найден самолёт, на котором летел Эмилиано Сала
На дне пролива Ла-Манш найден самолёт, на котором летел новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала, сообщает Sky.
По информации источника, обломки воздушно судна удалось обнаружить недалеко от острова Гернси. При этом судьба футболиста и пилота Дэвида Эйбботсона по-прежнему остаётся неизвестной.
Родственников пропавших без вести оповестили о находке. Поиски продолжаются.
Напомним, что 28-летний Сала летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до трагедии за 17 миллионов евро.
Самолёт с аргентинским форвардом на борту исчез с радаров авиадиспетчеров 21 января. Эксперты считают, что его шансы выжить минимальны.
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