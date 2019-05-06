На домашнем матче "Реала" зафиксирован антирекорд посещаемости за последние 10 лет
На матче 36-го тура Примеры между "Реалом" и "Вильярреалом" присутствовали 46 тысяч 294 зрителя.
Как сообщает Mister Chip, это антирекорд стадиона "Сантьяго Бернабеу" за последние десять лет.
В последний раз столь слабые показатели были зафиксированы 24 мая 2009 года, тогда проигранный матч с "Мальоркой" (1:3) посетили 44 тысячи 270 зрителей.
Стоит отметить, что вместимость домашней арены "Реала" составляет 81044 человека.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30