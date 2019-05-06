На домашнем матче "Реала" зафиксирован антирекорд посещаемости за последние 10 лет

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На домашнем матче "Реала" зафиксирован антирекорд посещаемости за последние 10 лет

На матче 36-го тура Примеры между "Реалом" и "Вильярреалом" присутствовали 46 тысяч 294 зрителя.

Как сообщает Mister Chip, это антирекорд стадиона "Сантьяго Бернабеу" за последние десять лет.

В последний раз столь слабые показатели были зафиксированы 24 мая 2009 года, тогда проигранный матч с "Мальоркой" (1:3) посетили 44 тысячи 270 зрителей.

Стоит отметить, что вместимость домашней арены "Реала" составляет 81044 человека.

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