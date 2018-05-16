На Доннарумму появился претендент из АПЛ

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Tribalfootball, в услугах 19-летнего голкипера заинтересован "Ливерпуль", который готов выложить за игрока 68 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что летом в "Милан" перейдет Пепе Рейна.

Читайте также: ПСЖ и "Милан" могут совершить многомиллионный обмен игроками. | http://soccernews.ru