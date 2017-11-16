На доработку "Санкт-Петербург Арены" выделят дополнительные средства

На доработку домашнего стадиона питерского "Зенита" "Санкт-Петербург Арены" выделят дополнительные средства, информирует kommersant.ru.

По сведениям источника, средства в размере 300 миллионов рублей будут выделены организатором Чемпионата Мира 2018-го года для того, чтобы устранить проблемы с выкатыванием футбольного поля.

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