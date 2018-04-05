На достройку стадиона в Нижнем Новгороде хотят привлечь работников за еду

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На достройку стадиона в Нижнем Новгороде хотят привлечь работников за еду

Стадион в Нижнем Новгороде, на котором пройдут матчи Чемпионата Мира-2018, до сих пор не достроен, сообщает телеграм-канал Inkazan.

Министр спорта региона Cергей Панов попросил глав городов и районов области привлечь к стройке арены дополнительных работников бесплатно. Власти готовы обеспечить их питанием, жильем, спецодеждой и инструментами.

Стоит отметить, что стадион "Нижний Новгород" примет матчи ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), а также поединок 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

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