На Дракслера претендуют два топ-клуба

На вингера французского ПСЖ Юлиана Дракслера претендуют два топ-клуба из английской Премьер-Лиги, информирует Daily Star.

По сведениям издания, предпринять попытки заполучить 23-летнего футболиста парижан намерены лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль". Ожидается, что сам немец будет не против променять Лигу 1 на АПЛ.

В нынешнем сезоне Дракслер отметился одной результативной передачей в пяти матчах за ПСЖ.

Напомним, Неймар поставил требование перед руководством ПСЖ. | soccernews.ru