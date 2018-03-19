На Дракслера претендуют два топ-клуба из АПЛ

Ближайшим летом вингер ПСЖ Юлиан Дракслер может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует Marca.

Так, по сведениям издания по окончанию текущего сезона предпринять попытки подписать 24-летнего игрока парижан планируют "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал". Сам немец, потерявший место в стартовом составе свей команды, заинтересован в переезде а АПЛ.

В нынешнем сезоне Дракслер забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Ливерпуль" назвал цену на Салаха. | soccernews.ru