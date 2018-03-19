На Дракслера претендуют два топ-клуба из АПЛ

Теги арсенал лондонливерпульпсжюлиан дракслер

На Дракслера претендуют два топ-клуба из АПЛБлижайшим летом вингер ПСЖ Юлиан Дракслер может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует Marca.

Так, по сведениям издания по окончанию текущего сезона предпринять попытки подписать 24-летнего игрока парижан планируют "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал". Сам немец, потерявший место в стартовом составе свей команды, заинтересован в переезде а АПЛ.

В нынешнем сезоне Дракслер забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Ливерпуль" назвал цену на Салаха. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
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20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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