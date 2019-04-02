На Дугласа Косту претендует 5-топ клубов Европы

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На Дугласа Косту претендует 5-топ клубов Европы

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста может перейти в другой клуб этим летом. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным издания, на 28-летнего бразильца нацелились "Интер", "Тоттенхэм". ПСЖ, "Манчестр Сити" и "МЮ".  

Коста перешел в "Ювентус" из "Баварии" в 2017 году на правах аренды. Позже он подписал полноценный контракт до 2022 года. 

В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 24 матчах, отметившись 1 голом. "Ювентус" занимает лидирующую позицию в турнирной таблицы Серии А.

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