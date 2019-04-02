На Дугласа Косту претендует 5-топ клубов Европы
Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста может перейти в другой клуб этим летом. Об этом сообщает Tuttosport.
По данным издания, на 28-летнего бразильца нацелились "Интер", "Тоттенхэм". ПСЖ, "Манчестр Сити" и "МЮ".
Коста перешел в "Ювентус" из "Баварии" в 2017 году на правах аренды. Позже он подписал полноценный контракт до 2022 года.
В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 24 матчах, отметившись 1 голом. "Ювентус" занимает лидирующую позицию в турнирной таблицы Серии А.
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"Крылья Советов" заключили контракты с двумя молодыми игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Арсенал Лондон
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|31
|61
|5
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14