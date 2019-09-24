На двух матчах 11-го тура РПЛ будет использован VAR

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На двух матчах 11-го тура РПЛ будет использован VAR

Состоялось назначение судейских бригад и делегатов на матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.

28 сентября (суббота)

"Крылья Советов" – "Тамбов": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Ростов" – "Динамо": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив" – "Зенит": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

29 сентября (воскресенье)

"Урал" – ЦСКА: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Рубин" – "Уфа": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

"Спартак" – "Оренбург": судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Краснодар" – "Арсенал": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

30 сентября (понедельник)

"Сочи" – "Ахмат": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

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