На двух матчах 11-го тура РПЛ будет использован VAR
Состоялось назначение судейских бригад и делегатов на матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.
28 сентября (суббота)
"Крылья Советов" – "Тамбов": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Ростов" – "Динамо": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Локомотив" – "Зенит": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
29 сентября (воскресенье)
"Урал" – ЦСКА: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
"Рубин" – "Уфа": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
"Спартак" – "Оренбург": судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Краснодар" – "Арсенал": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
30 сентября (понедельник)
"Сочи" – "Ахмат": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).
Не пропустите: Червиченко назвал причины неудач "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ван Дейк рассказал, что едва не умер несколько лет назад
-
2
Ибрагимович назвал себя лучшим из лучших
-
УЕФА показал лучшие финты 1-го тура Лиги Чемпионов
-
Месси оценил уровень 16-летнего Фати
-
На двух матчах 11-го тура РПЛ будет использован VAR
-
Защитник "Ливерпуля" стал одноклубником Комличенко в "Младе Болеслав"
-
"Манчестер Сити" не хватило гола до рекорда, "Интер" круче "Юве", а в Германии новый фаворит: вспоминаем главные события европейской недели
-
2
Лучшая футболистка мира высказалась об итогах голосования по лучшему игроку мира
-
Тотти снимется в телешоу, в котором его будут преследовать полиция и разведчики
-
Жена Погребняка подвергла громкой критике современных девушек
-
Уткин высказался о признании Месси лучшим игроком года
-
Игрок "Реала" Менди пропустит 2-3 недели из-за травмы ноги
-
Погба сможет вернуться к матчу с "Арсеналом"
-
Директор "Милана" прокомментировал поражение от "Интера" в матче 4-го тура Серии А
-
Мбаппе и Верратти повлияли на решение Неймара остаться в ПСЖ
-
Иско восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе
-
"Реал" рассматриват Почеттино, как нового главного тренера
-
Жена Жиркова рассказала, как нужно выглядеть дома перед мужем
-
Вадим Евсеев признался, что пока не думает о работе в топ-клубе
-
Месси высказался о результатах "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4