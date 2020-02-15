"На двух стульях одной задницей": экс-боксёр Валуев высказался о ситуации с Кокориным

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев поделился мыслями о ситуации с вероятным переходом нападающего Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи".

"На двух стульях одной задницей не усидишь. Тем более "Сочи", судя по всему, был бы лишь промежуточным этапом в карьере с практически гарантированным возвращением в "Зенит". Так ведь? Вот и всё. Что мешало Кокорину, став свободным агентом, заключить выгодный контракт с "Зенитом"? На мой взгляд, ничего. Видимо, какие-то причины, не буду называть какие, потому что это из области моих, пусть и небеспочвенных предположений, заставили его сделать столь конкретные выводы.

Мы можем только предполагать. О человеке всегда говорят не слова, а только дела. Вот и делайте выводы, господа. Если у него есть возможность попасть в сборную России, пусть докажет. Если захочет. Я не знаю, что с его желаниями. Пока эти желания мы видим. А какая часть из них уготована для сборной, я знать не могу", - сказал Валуев.

Напомним, что 21 января "Сочи" арендовал Кокорина, но тот отказался от трансфера, за что угодил в дубль "Зенита". Спустя несколько недель переговоров 28-летнего форварда убедили сменить команду, но теперь питерцы не подтверждают сделку.

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