"На двух стульях одной задницей": экс-боксёр Валуев высказался о ситуации с Кокориным

Теги зенит санкт-петербургфк сочиалександр кокорин

"На двух стульях одной задницей": экс-боксёр Валуев высказался о ситуации с Кокориным

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев поделился мыслями о ситуации с вероятным переходом нападающего Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи".

"На двух стульях одной задницей не усидишь. Тем более "Сочи", судя по всему, был бы лишь промежуточным этапом в карьере с практически гарантированным возвращением в "Зенит". Так ведь? Вот и всё. Что мешало Кокорину, став свободным агентом, заключить выгодный контракт с "Зенитом"? На мой взгляд, ничего. Видимо, какие-то причины, не буду называть какие, потому что это из области моих, пусть и небеспочвенных предположений, заставили его сделать столь конкретные выводы.

Мы можем только предполагать. О человеке всегда говорят не слова, а только дела. Вот и делайте выводы, господа. Если у него есть возможность попасть в сборную России, пусть докажет. Если захочет. Я не знаю, что с его желаниями. Пока эти желания мы видим. А какая часть из них уготована для сборной, я знать не могу", - сказал Валуев.

Напомним, что 21 января "Сочи" арендовал Кокорина, но тот отказался от трансфера, за что угодил в дубль "Зенита". Спустя несколько недель переговоров 28-летнего форварда убедили сменить команду, но теперь питерцы не подтверждают сделку.

Не пропустите: Кокорина запечатлели в экипировке "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар разозлил руководителей ПСЖ своей поездкой в Германию

Неймар разозлил руководителей ПСЖ своей поездкой в Германию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов