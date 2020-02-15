"На двух стульях одной задницей": экс-боксёр Валуев высказался о ситуации с Кокориным
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев поделился мыслями о ситуации с вероятным переходом нападающего Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи".
"На двух стульях одной задницей не усидишь. Тем более "Сочи", судя по всему, был бы лишь промежуточным этапом в карьере с практически гарантированным возвращением в "Зенит". Так ведь? Вот и всё. Что мешало Кокорину, став свободным агентом, заключить выгодный контракт с "Зенитом"? На мой взгляд, ничего. Видимо, какие-то причины, не буду называть какие, потому что это из области моих, пусть и небеспочвенных предположений, заставили его сделать столь конкретные выводы.
Мы можем только предполагать. О человеке всегда говорят не слова, а только дела. Вот и делайте выводы, господа. Если у него есть возможность попасть в сборную России, пусть докажет. Если захочет. Я не знаю, что с его желаниями. Пока эти желания мы видим. А какая часть из них уготована для сборной, я знать не могу", - сказал Валуев.
Напомним, что 21 января "Сочи" арендовал Кокорина, но тот отказался от трансфера, за что угодил в дубль "Зенита". Спустя несколько недель переговоров 28-летнего форварда убедили сменить команду, но теперь питерцы не подтверждают сделку.
Не пропустите: Кокорина запечатлели в экипировке "Сочи". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Пеле сделал заявление о состоянии своего здоровья
-
Неймар разозлил руководителей ПСЖ своей поездкой в Германию
-
Холанд стал автором очередного уникального достижения
-
"Монако" выдал лучшую за почти два года победную серию в Лиге 1
-
Дебютант казахстанской Премьер-лиги усилился экс-игроком "Зенита"
-
Названы предполагаемые финансовые потери "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков
-
"На двух стульях одной задницей": экс-боксёр Валуев высказался о ситуации с Кокориным
-
Дортмундская "Боруссия" повторила рекорд Бундеслиги
-
Главные новости дня: 14 февраля
-
Вальверде назвал фаворита в борьбе за победу в Примере
-
Тебас: "УЕФА наконец принимает решительные меры"
-
"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ
-
Гвардиола задумался над уходом из "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков
-
"Вулверхэмптон" и "Лестер" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей
-
"Монако" переиграл "Монпелье". Головин отметился голевой передачей
-
Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта"
-
"Рубин" мемом отреагировал на исключение "Манчестер Сити" из еврокубков
-
Торбинский перебрался в США
-
"Рома" намерена избавиться от Пасторе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15