На Дзагоева претендует итальянский топ-клуб

"Лацио" проявляет активный интерес к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, сообщает итальянская пресса.

Спортивный директор римского клуба Игли Таре видит в 28-летнем россиянине замену для Фелипе Андерсона, который близок к переходу в "Вест Хэм".

Возможный трансфер Дзагоева обойдётся "орлам" в 15 миллионов евро.

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