На Джерома Боатенга появился претендент из Италии
На защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, который ранее заявил о желании сменить команду, появился претендент из Италии.
Так, по сведениям Corriere dello Sport, в подписании 29-летнего бека немецкого гранда заинтересован туринский "Ювентус". Видеть опытного игрока среди своих подопечных желает лично главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.
В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".
Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене игроками с "Ювентусом". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22