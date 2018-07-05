На Джерома Боатенга появился претендент из Италии

Теги ювентусджером боатенгбавария мюнхенмассимилиано аллегри

На Джерома Боатенга появился претендент из ИталииНа защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, который ранее заявил о желании сменить команду, появился претендент из Италии.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, в подписании 29-летнего бека немецкого гранда заинтересован туринский "Ювентус". Видеть опытного игрока среди своих подопечных желает лично главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене игроками с "Ювентусом". | soccernews.ru

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