На Дзюбу появился еще один претендент из Европы

На форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбу появился еще один претендент из Европы, информирует Sporundibi.com.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в подписании 29-летнего нападающего проявил турецкий "Галатасарай". В ближайшее время "желто-красные" планируют встретиться с агентом россиянина, чтобы обсудить условия его возможного трансфера.

Напомним, Дзюбой также интересуется "Бордо". | soccernews.ru