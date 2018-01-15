На Дзюбу появился новый претендент из РФПЛ

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Уфе".

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал известный комментатор Геннадий Орлов. В частности, он сообщил: "В "Локомотив", наверное, Дзюбе уже не надо идти, потому что Фарфан играет на этом месте. Артему же нужна практика. Если уйдет Смолов, его могут взять в "Краснодар", но это как договорятся клубы. Нужно учитывать, что речь идет о прямом конкуренте.

И вот выплывает вариант с "Уфой", где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И "Уфа" в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится".

Напомним, "Локомотив" не заинтересован в подписании Дзюбы. | soccernews.ru