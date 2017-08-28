На Дзюбу претендуют два московских клуба

Форвард Артём Дзюба близок к уходу из "Зенита", сообщают российские СМИ.

На 29-летнего футболиста претендуют два московских клуба - "Локомотив" и "Динамо". Ближе к подписанию игрока сборной России "железнодорожники". Однако их не устраивает один из пунктов, на котором настаивает "Зенит" - "сине-бело-голубые" хотят иметь возможность отозвать Дзюбу из аренды в любой момент.

Ранее стало известно, что питерский клуб предлагал услуги своего нападающего турецкому "Фенербахче". | http://soccernews.ru