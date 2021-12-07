На Эдена Азара появились новые претенденты

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может во время зимнего трансферного окна вернуться в АПЛ, пишет Express.

По сведениям издания, в подписании 30-летнего футболиста заинтересованы "Вест Хэм" и "Эвертон".

"Сливочные" готовы расстаться с бельгийцем за сумму около 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" всего 11 матчей и сделал 1 ассист.

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