На Эмре Джана осталось два претендента

На полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, срок действия контракта которого с его клубом истекает ближайшим летом, осталось два претендента.

Так, по сведениям Le 10 Sport, мадридский "Реал" уже отказался от своих притязаний на 24-летнего хавбека "красных". Таким образом, ближайшим летом немец станет игроком мюнхенской "Баварии" либо туринского "Ювентуса", которые продолжают активно им интересоваться.

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" определился с трансферной стоимостью Салаха. | soccernews.ru