На Эмре Джана появился ещё один претендент

На полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана появился ещё один претендент, сообщает The Times.

По сведениям издания, на 23-летнего немца нацелилась дортмундская "Боруссия". "Шмели" надеются, что заполучить хавбека "красных" им поможет то, что его агент Реза Фазели также представляет интересы Петера Боша, Нури Шахина и Махмуда Дауда.

Напомним, что контракт Джана с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года и стороны не могут договориться о его продлении.

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